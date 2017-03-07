В Украине отношение к переселенцам будет ухудшаться - мнение эксперта

07.03.2017 12:46

В большинстве областей Украины вырос уровень конфликтов между жителями принимающих общин и переселенцами с Донбасса.

Об этом сообщила менеджер программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики» Валерия Вершинина на пресс-конференции в Киеве, передает QHA.

Так, эксперты провели анализ динамики конфликтов между ВПЛ и принимающими общинами, в ходе которого было опрошено более 117 региональных экспертов. Кроме того, были проанализированы публикации о переселенцах в нескольких крупных СМИ.

"Были выявлены стереотипы о переселенцах, а также определено, как часто они были отображены в СМИ", – отметила Вершинина.

Как показал анализ, среди причин конфликтов – гуманитарный кризис, разжигание раздора средствами массовой информации, открытая демонстрация негативных стереотипов о ВПЛ, снижение уровня жизни, конкуренция между переселенцами и местными жителями и т.д.

"По результатам исследования среди областей с самыми острыми конфликтами между ВПЛ и принимающими общинами оказались Донецкая, Луганская, Харьковская и Киевская. В этих областях очень мощная борьба за ресурс", – пояснила координатор департамента стратегии и адвокации программы Галина Корниенко.

Часто причиной непонимания между переселенцами и местными жителями становятся именно стереотипы. В результате ВПЛ отказывают в аренде жилья и приеме на работу.

"В начале конфликта в 2014 году большинство респондентов (62%) выражали свое отношение к внутренне перемещенным лицам как положительное. Только у 3% опрошенных отношение было плохое. Но на протяжении конфликта отношение в разных регионах менялось – в некоторых ухудшалось, в других – наоборот, улучшалось. На эти изменения влияли такие факторы, как освещение в СМИ негативного образа переселенца, к примеру «пенсионных туристов», или информация о том, что ВПЛ являются мошенниками и не платят деньги за аренду помещений, которые снимают, и тому подобное", – рассказала эксперт департамента стратегии и адвокации программы Анастасия Бондаренко.

По ее словам, СМИ чаще всего показывают переселенцев в негативном свете, и только в последнее время начали публиковать материалы о той пользе, которую ВПЛ могут принести принимающим общинам.

Эксперты уверены, что если в ближайшие несколько лет боевые действия на востоке Украины не прекратятся, то социальное напряжение и уровень конфликтов между переселенцами и местными жителями, к сожалению, будут расти.