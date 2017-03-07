- В "ДНР" обещают работу с сохранением зарплаты уволенным работникам "Укртелекома"13:18
- За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены13:04
- В Украине отношение к переселенцам будет ухудшаться - мнение эксперта12:46
- На Донетчине началась операция "Спецсигнал"12:37
- ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе12:28
- Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт12:15
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный12:04
- Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома11:41
- Из-за блокады Донбасса украинские предприятия несут убытки, а персонал вынуждены сокращать11:27
- В Мариуполе работница "Донецкой железной дороги" погибла на рабочем месте11:14
В Украине владельцам недвижимости скоро придется заплатить налог
В прошлом году за каждый лишний квадрат украинцы платили до 3% от минимальной зарплаты, в этом году ставку снизили до 1,5%. При этом закон определяется только максимальный размер налога, городская власть имеет право установить любую ставку в пределах от 0 до 1,5% от минималки. Такая же ситуация и с площадью, за которую нужно платить налог. Для квартиры она должна быть не меньше 60 квадратов, а для домов – 120 квадратов, пишет domik.ua.
Платежки будут приходить украинцам до первого июля этого года. В этом году придется заплатить налог за прошлый год, а в 2018-м – за 2017-й. Поэтому и заработная плата будет учитываться по состоянию на прошлый год. Тогда минималка в Украине было 1378 гривен. К примеру, в Киеве ставка налога – 1%, при этом налог нужно платить за квартиру площадью больше 60 квадратов. Если семья живет в квартире площадью 100 квадратных метров, придется заплатить 551,2 гривни налога. Уже в следующем году за такую же квартиру в связи с ростом минимальной зарплаты придется заплатить 1280 гривен.
Если общая площадь квартиры (или нескольких квартир) – от 300 квадратных метров, или площадь дома от 500 квадратных метров, дополнительно придется заплатить "налог на роскошь" – еще по 25 тысяч гривен за каждый из указанных объектов.
Платить придется за:
- Жилой дом
- Пристройка к дому
- Квартира
- Комната в коммуналке
- Дом на даче
За неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Согласно этой статьи, максимальная сумма штрафа – 8500 гривен. В Фискальной службе заявляют, что налог на недвижимость существует во всех странах Европы. К слову, в прошлом году по решению органов местной власти 1% от минималки с каждого метра взимали в Киеве, Львове, Черновцах, Тернополе, Луцке, Ужгороде, Черкассах, Хмельницком, Полтаве, Херсоне, Чернигове и Николаеве. 2% – в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Сумах.
Фото: https://twitter.com
Теги: Украина, Донбасс, налог, плата
- Украина и США подписали договор о военном сотрудничестве
- Американские сенаторы предложили спасти гривню, "привязав" её к доллару
- У США есть план, как спасти Украину от Путина
- Как скандальное решение Трампа поможет Украине
- Главарь "ДНР" объяснил президенту США Дональду Трампу, что ему нужно делать с Украиной
- Порошенко в Штатах пояснил, что случится с миром, если Украина проиграет войну
- В "ДНР" обещают работу с сохранением зарплаты уволенным работникам "Укртелекома"13:18
- За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены13:04
- Запланированное на сегодня разведение сторон в Станице Луганской срывается по вине боевиков12:58
- В Украине отношение к переселенцам будет ухудшаться - мнение эксперта12:46
- На Донетчине началась операция "Спецсигнал"12:37
- ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе12:28
- Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт12:15
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный12:04
- Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома11:41
- Из-за блокады Донбасса украинские предприятия несут убытки, а персонал вынуждены сокращать11:27
- В "ДНР" обещают работу с сохранением зарплаты уволенным работникам "Укртелекома"13:18
- За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены13:04
- Запланированное на сегодня разведение сторон в Станице Луганской срывается по вине боевиков12:58
- В Украине отношение к переселенцам будет ухудшаться - мнение эксперта12:46
- На Донетчине началась операция "Спецсигнал"12:37
- ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе12:28
- Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт12:15
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный12:04
- Когда украинским пенсионерам ожидать повышения пенсий11:52
- Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома11:41
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе