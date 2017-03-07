В Украине владельцам недвижимости скоро придется заплатить налог

07.03.2017 13:29

В прошлом году за каждый лишний квадрат украинцы платили до 3% от минимальной зарплаты, в этом году ставку снизили до 1,5%. При этом закон определяется только максимальный размер налога, городская власть имеет право установить любую ставку в пределах от 0 до 1,5% от минималки. Такая же ситуация и с площадью, за которую нужно платить налог. Для квартиры она должна быть не меньше 60 квадратов, а для домов – 120 квадратов, пишет domik.ua.

Платежки будут приходить украинцам до первого июля этого года. В этом году придется заплатить налог за прошлый год, а в 2018-м – за 2017-й. Поэтому и заработная плата будет учитываться по состоянию на прошлый год. Тогда минималка в Украине было 1378 гривен. К примеру, в Киеве ставка налога – 1%, при этом налог нужно платить за квартиру площадью больше 60 квадратов. Если семья живет в квартире площадью 100 квадратных метров, придется заплатить 551,2 гривни налога. Уже в следующем году за такую же квартиру в связи с ростом минимальной зарплаты придется заплатить 1280 гривен.

Если общая площадь квартиры (или нескольких квартир) – от 300 квадратных метров, или площадь дома от 500 квадратных метров, дополнительно придется заплатить "налог на роскошь" – еще по 25 тысяч гривен за каждый из указанных объектов.

Платить придется за:

Жилой дом

Пристройка к дому

Квартира

Комната в коммуналке

Дом на даче

За неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Согласно этой статьи, максимальная сумма штрафа – 8500 гривен. В Фискальной службе заявляют, что налог на недвижимость существует во всех странах Европы. К слову, в прошлом году по решению органов местной власти 1% от минималки с каждого метра взимали в Киеве, Львове, Черновцах, Тернополе, Луцке, Ужгороде, Черкассах, Хмельницком, Полтаве, Херсоне, Чернигове и Николаеве. 2% – в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Сумах.