- Российским банкам Путин не указ: финучреждения отказываются работать с "паспортами "ЛДНР"08:15
- В оккупированном Донецке задержаны боевики, оскорбившие штабных российских офицеров07:56
- Депутата Татьяну Черновол участники блокады на Донбассе забросали яйцами07:48
- "Власти ДНР" показали, как проходит "отжим - национализация" рынков в "республике" (ВИДЕО)07:38
- Обстановка в зоне АТО напряженная: боевики за сутки совершили 122 обстрела, у ВСУ есть потери07:09
- Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия22:00
- У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка18:59
- В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию18:38
- В зоне АТО почти полтысячи человек пропали без вести17:45
- Вопреки обстрелам Авдеевский коксохим продолжает работу17:10
"Власти ДНР" показали, как проходит "отжим - национализация" рынков в "республике" (ВИДЕО)
Боевики ДНР опубликовали видео, на котором запечатлели процесс так называемой "национализации" одного из рынков в городе Ясиноватая, сообщает "Четвертая власть".
На видео видно, как представители ДНР явились в администрацию рынка, представители которой пытались сопротивляться захвату своего имущества. После недолгих переговоров так называемая "полиция" ДНР применила силу и вошла в здание администрации. При этом женщина, которая находилась внутри, попыталась запереться, однако сепаратисты вскрыли замок.
Собственница попыталась убедить представителей Захарченко, что ее рынок не подлежит "национализации", однако эти попытки не увенчались успехом.
В конце ролика один из "экспроприаторов" в довольно издевательской манере посоветовал собственникам "отжатого" имущество обращаться в суд, если они недовольны действиями "властей ДНР".
Напомним, ранее лидер группировки ДНР Александр Захарченко приказал "национализировать" все рынки, которые находятся на подконтрольно ему территории. После этого боевики отобрали у предпринимателей их собственность. При этом в разных городах экспроприация сопровождалась конфликтами и угрозами.
Так, в Донецке боевики угрожали администрации рынка "Покровский", что отправят женщин на подвал, если они не согласятся отдавать свое имущество.
Кроме того, на тех рынках, которые были отобраны у владельцев, боевики сразу же увеличили арендную плату.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Ясиноватая, бизнес, рынок, захват, боевики, национализация
- В Донецке под предлогом "национализации" отжимают крупный бизнес
- Оптовый рынок "Господар" сегодня в цифрах
- Боевики на Донбассе зарабатывают на украинских заложниках до $500 тыс. ежемесячно
- В районе Ясиноватой российские пропагандисты готовят сюжеты для ТВ: "фиксируют" якобы обстрелы ВСУ позиций боевиков
- Воронежский заградотряд прибыл в Ясиноватую, - разведка
- Окрестности Ясиноватой обстреляны из танков и минометов
- Российским банкам Путин не указ: финучреждения отказываются работать с "паспортами "ЛДНР"08:15
- В оккупированном Донецке задержаны боевики, оскорбившие штабных российских офицеров07:56
- Депутата Татьяну Черновол участники блокады на Донбассе забросали яйцами07:48
- "Власти ДНР" показали, как проходит "отжим - национализация" рынков в "республике" (ВИДЕО)07:38
- Обстановка в зоне АТО напряженная: боевики за сутки совершили 122 обстрела, у ВСУ есть потери07:09
- Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия22:00
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России19:38
- У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка18:59
- В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию18:38
- В зоне АТО почти полтысячи человек пропали без вести17:45
- Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле08:33
- Российским банкам Путин не указ: финучреждения отказываются работать с "паспортами "ЛДНР"08:15
- Европарламент рассмотрит безвиз для Украины уже в марте08:09
- В оккупированном Донецке задержаны боевики, оскорбившие штабных российских офицеров07:56
- Депутата Татьяну Черновол участники блокады на Донбассе забросали яйцами07:48
- "Власти ДНР" показали, как проходит "отжим - национализация" рынков в "республике" (ВИДЕО)07:38
- Под стражу до 30 апреля и залог 100 млн грн - суд избрал меру пресечения Насирову07:24
- Обстановка в зоне АТО напряженная: боевики за сутки совершили 122 обстрела, у ВСУ есть потери07:09
- Тымчук: впечатление, что коммунальные тарифы придумывает ФСБ22:48
- Кровавое нападение на полицейских под Киевом: стали известны подробности22:30
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе