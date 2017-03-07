"Власти ДНР" показали, как проходит "отжим - национализация" рынков в "республике" (ВИДЕО)

07.03.2017 07:38

Боевики ДНР опубликовали видео, на котором запечатлели процесс так называемой "национализации" одного из рынков в городе Ясиноватая, сообщает "Четвертая власть".

На видео видно, как представители ДНР явились в администрацию рынка, представители которой пытались сопротивляться захвату своего имущества. После недолгих переговоров так называемая "полиция" ДНР применила силу и вошла в здание администрации. При этом женщина, которая находилась внутри, попыталась запереться, однако сепаратисты вскрыли замок.

Собственница попыталась убедить представителей Захарченко, что ее рынок не подлежит "национализации", однако эти попытки не увенчались успехом.

В конце ролика один из "экспроприаторов" в довольно издевательской манере посоветовал собственникам "отжатого" имущество обращаться в суд, если они недовольны действиями "властей ДНР".

Напомним, ранее лидер группировки ДНР Александр Захарченко приказал "национализировать" все рынки, которые находятся на подконтрольно ему территории. После этого боевики отобрали у предпринимателей их собственность. При этом в разных городах экспроприация сопровождалась конфликтами и угрозами.

Так, в Донецке боевики угрожали администрации рынка "Покровский", что отправят женщин на подвал, если они не согласятся отдавать свое имущество.

Кроме того, на тех рынках, которые были отобраны у владельцев, боевики сразу же увеличили арендную плату.