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Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" заявили о разрушениях жилья и повреждениях газопроводов в оккупированных Докучаевске и Коминтерново

07.03.2017 10:23
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"Власти ДНР" заявили о разрушениях жилья и повреждениях газопроводов в оккупированных Докучаевске и Коминтерново

В «ДНР» заявили об обстрелах населенных пунктов  Коминтерново и Докучаевск (Донецкая область, временно оккупированная территория).

В так называемой оккупационной «райдминистрации» поселка Коминтерново сообщили: «В результате вчерашнего обстрела был полностью разрушен дом по улице Кирова, в него прилетело сразу три снаряда. Кроме того поврежден газопровод. На данный момент жители села остаются без газа».

В оккупированном Докучаевске в результате ночного обстрела 4 дома получили повреждения, поселки Ясное и Еленовка частично обесточены.

«Руководитель администрации» Докучаевска Александр Качанов заявил: «Поселки Ясное и Еленовка частично обесточены. В Докучаевске повреждены четыре дома на улицах Щорса, Победы и Ленина».

По его словам, по улице Валова в Докучаевске также повреждения получил газопровод. 

В настоящее время нет информации о жертвах и пострадавших вследствие обстрела.


Фото: https://donpress.com

Теги: Донбасс, Докучаевск, разрушения, домашнее животное, обстрелы, Коминтерново
 
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