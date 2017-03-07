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Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт
Российская делегация в деле "Украина против России" в Международном суде ООН заявляет, что главным источником оружия боевиков в Донбассе является советское оружие, которое оставалось в шахтах Донбасса. Кроме того, россияне говорят, что боевики используют вооружение украинских частей, которые отступили, сообщает "Европейская правда".
При этом российская делегация не комментирует доказательства Украины о российских поставках оружия боевикам. Кроме того, российская делегация убеждает Международный суд, что в Украине произошел "переворот" и идет "гражданская война".
"Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (согласно терминологии представителя РФ. –ред.) – это запасы советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев", - заявил один из представителей РФ в процессе, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.
"Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией", - добавил российский дипломат.
Напомним, сегодня, 6 марта, Международный суд ООН, который находится в Гааге, начал слушания по делу Украины против России. Ранее в МИД Украины сообщали, что с момента начала российской агрессии в 2014 году украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми.
Фото: korrespondent.net
Теги: Россия, Донбасс, война, оружие, боевики, шахты
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