Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт

07.03.2017 12:15

Российская делегация в деле "Украина против России" в Международном суде ООН заявляет, что главным источником оружия боевиков в Донбассе является советское оружие, которое оставалось в шахтах Донбасса. Кроме того, россияне говорят, что боевики используют вооружение украинских частей, которые отступили, сообщает "Европейская правда".

При этом российская делегация не комментирует доказательства Украины о российских поставках оружия боевикам. Кроме того, российская делегация убеждает Международный суд, что в Украине произошел "переворот" и идет "гражданская война".

"Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (согласно терминологии представителя РФ. –ред.) – это запасы советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев", - заявил один из представителей РФ в процессе, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

"Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией", - добавил российский дипломат.

Напомним, сегодня, 6 марта, Международный суд ООН, который находится в Гааге, начал слушания по делу Украины против России. Ранее в МИД Украины сообщали, что с момента начала российской агрессии в 2014 году украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми.