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За ночь в зоне АТО зафиксировано 17 обстрелов, трое украинских военных ранены
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Ночь прошла беспокойно, как, в принципе, и предыдущие ночи. На эту минуту зафиксировано 17 обстрелов, трое наших военных ранены", - отметил спикер пресс-центра штаба АТО.
"На донецком направлении использовались 120-мм минометы, обстреляли Северное, Авдеевку, Торецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия опять же Авдеевку", - прокомментировал Матюхин.
Неспокойно было и на мариупольском направлении, - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали Водяное, Павлополь, Марьинку и Широкино.
На луганском направлении использовали не только минометы, а и артиллерию 120 мм. Вели огонь по Крымскому с противотанковых ракетных комплексов по Новотошковке.
Относительно ситуации в Авдеевке Матюхин отметил: "Вода еще есть, но это, наверное, то, что было в запасах. Света нет, но генераторами обеспечены все жизненно необходимые организации".
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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