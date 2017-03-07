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Архив - Донецкая область

За ночь в зоне АТО зафиксировано 17 обстрелов, трое украинских военных ранены

07.03.2017 09:11
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За ночь в зоне АТО зафиксировано 17 обстрелов, трое украинских военных ранены

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер пресс-центра штаба  АТО Леонид Матюхин.

"Ночь прошла беспокойно, как, в принципе, и предыдущие ночи. На эту минуту зафиксировано 17 обстрелов, трое наших военных ранены", - отметил спикер пресс-центра штаба АТО.

"На донецком направлении использовались 120-мм минометы, обстреляли Северное, Авдеевку, Торецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия опять же Авдеевку", - прокомментировал Матюхин.

Неспокойно было и на мариупольском направлении, - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали Водяное, Павлополь, Марьинку и Широкино.

На луганском направлении использовали не только минометы, а и артиллерию 120 мм. Вели огонь по Крымскому с противотанковых ракетных комплексов по Новотошковке.

Относительно ситуации в Авдеевке Матюхин отметил: "Вода еще есть, но это, наверное, то, что было в запасах. Света нет, но генераторами обеспечены все жизненно необходимые организации".


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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