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Архив - Донецкая область

За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены

07.03.2017 13:04
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За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, пятеро наших бойцов получили ранения", - сообщил Александр Мотузяник.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, гибель, ранения
 
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