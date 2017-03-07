За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены

07.03.2017 13:04

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.



"За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, пятеро наших бойцов получили ранения", - сообщил Александр Мотузяник.