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За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены
07.03.2017 13:04
Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, пятеро наших бойцов получили ранения", - сообщил Александр Мотузяник.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения
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