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Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
Поклонницы боевиков, которые работают в различных "ведомствах" "ДНР", пожаловались на то, что от их главарь Александр Захарченко не соблюдает гигиену. Об этом со ссылкой на недовольных женщин написал блогер Александр Чернов, передает "ДонПресс".
По его словам, ранее поклонницы "ДНР" уже жаловались на то, что от Захарченко сильно пахнет потом. "Эпопея „вонючки Захара“ продолжается", — пишет блогер.
По его словам, женщины пожаловались на Захарченко после "награждения", которое прошло в оккупированном Донецке в предверии 8 марта. "Сегодня около полудня в муздрам театре Захарченко в реально теплом зале, оставаясь, как он после убийства Моторолы обычно и ходит — в камуфляже и бронежилете (иные его „соратники“ после утилизации Гиви уже поговаривают и о памперсе — не шутка!) — награждал более полусотни „работниц министерств и ведомств“ ко Дню 8 марта", — написал Чернов.
Женщины рассказывают, что "десятка два — моложавых и (на его взгляд) симпатичных" представительниц слабого пола Захарченко в процессе награждения обнял и поцеловал в щеку. "Но именно эти неблагодарные стервозины и сдали Санька — дескать: „прет так, что едва не обрыгалась…“ И сплетня, в гораздо более широких масштабах, чем в декабре 2016 — уже покатилась по „женской прослойке“ „ведомств ДэНэРэ“", — пишет Чернов.
"Не понимают, злоязыкие коллаборантки, что при такой нервной работе, даже видевший сотни мертвых куриных тушек муzчина, особенно, увидев пару смертей ближайших корешей — может сорваться, запаниковать и пожертвовать эстетикой и гигиеной ради, как он думает (наивный!) — мер по обеспечению личной безопасности!" — шутит блогер.
(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).
Фото: https://dan-news.info
Теги: Донбасс, праздник, поздравление, женщины, ДНР, Захарченко
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