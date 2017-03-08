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АТО: украинские позиции обстреляли более 100 раз
За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 108 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в среду, 8 марта. В результате, четверо украинских военных ранены, еще трое травмированы.
На донецком направлении незаконные вооруженные формирования из 122-мм артиллерии обстреливали украинские позиции в районе Зайцево. Из минометов различных калибров - Северное, шахту Бутовка, Луганское, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Каменку, Троицкое, Пески. По Пескам огонь вели БМП захватчиков. По Новоселовке стрелял снайпер.
На мариупольском направлении из артиллерии неоднократно обстреливали Талаковку и Тарамчук. Танки вели огонь по Широкино, а из минометов различных калибров противник многократно обстреливал Красногоровку, Павлополь, Водяное, Марьинку, Талаковку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Березово, Новотроицкое, Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинку, Широкино. По Широкино вели огонь зенитные установки.
На луганском направлении из 122-мм артиллерии обстреляли Крымское. Из минометов - Малиновое, Орехово, Новоалександровку, опять же Крымское и Новотошковское. Также Новотошковское неоднократно обстреливали из ПТРК. Из стрелкового оружия – Новоалександровку и Новозвановку. По Станице Луганской также стрелял снайпер.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, обстрелы
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