Меткомбинаты Ахметова травят мариупольцев, когда за ними никто не следит

08.03.2017 20:27

Как сообщает на своей странице в Фейсбук депутат мариупольского городского совета Максим Бородин, мариупольские меткомбинаты Ахметова нашли оригинальный способ обходить систему экологического контроля.

По его словам, в Левобережном районе стояла вонь, которая шла от «Азовстали». И это не случайно. Ведь в выходные дни передвижные посты наблюдения не работают, не работает и передвижная лаборатория.

В виду такой хитрости мариупольских меткомбинатов, единственным выходом является сбор горожанами средств на покупку пылемера и газоанализатора и сенсоров. Для этого необходимо собрать порядка 540 тысяч гривен. Если конечно горожане готовы пожертвовать такие деньги, чтобы знать реальную ситуацию относительно уровня выбросов за окном.

«Вчера днём на левобережном “Сильпо” стояла вонища с “Азовстали”. Ну, а что? Суббота-воскресенье. Стационарные посты наблюдения Гидромета не работают (выходные), передвижная лаборатория соответственно тоже (её обслуживает Гидромет по договору).

Это всё, что вам надо знать об #эффективныйЭКОмониторинг.

P.s. Вижу только одно реально решение — сбор денег для покупки:

а) пылемера 10-12 тыс долларов (http://www.tsi.com/dusttrak-ii-aerosol-monitor-8532/ )

б) набора из газоанализатора и сенсоров по основным ингредиентам (http://www.aeroqual.com/…/series-500-portable-air-pollution… ). Весь комплект 8-9 тыс. долларов

Итого порядка 540 тыс гривен. Хотя для начала можно собрать на что-то одно. Готовы ли горожане жертвовать на приборы, чтобы знать реальные данные по выбросам за окном?

P.s. Есть конечно маленькая надежда на два закупленных стационарных поста наблюдения, в которых сразу будут стоять самые крутые пылемеры с параллельным анализом PM2,5 и PM10. Но, видя как область играет в паре с Ахметовым, есть определенный скепсис. Хотелось бы ошибаться.».- пишет Бородин.

Напомним, ранее министр экологии Украины Остап Семерак заявил, что Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции. Инспекция занимается вымогательством и давлением на бизнес, вместо охраны окружающей среды. В частности, мариупольская общественность требовала отставки главы Азовской морской экологической инспекции Григория Зуба, так как на ухудшение экологической ситуации в Мариуполе ведомство не реагирует.

Источник mariupol.tv.