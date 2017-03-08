Москва через блокаду пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и захватить Мариуполь

08.03.2017 15:20

Блокада в Донбассе используется Москвой, чтобы захватить Мариуполь. Об этом сегодня на митинге против блокады заявила народный депутат Татьяна Черновол, передают "Украинские новости".

"Началась программа Москвы по отжиму предприятий, которые контролирует Украина. Далее – Авдеевский коксохим, который зависит от этой энергии и которой в случае остановки ТЭС умирает навсегда, перестает производить кокс для мариупольских металлургических предприятий… Война – это экономические победы. Как только здесь остановятся предприятия, враг начнет раскачивать Мариуполь", - отметила народный депутат.

По ее словам, враг может прикрываться украинскими флагами.

Народный депутат Игорь Лапин подчеркнул, что из-за отсутствия запасов топлива и сырья блокада угрожает энергетической безопасности страны.

"Сегодня мы обороняем нашу державу, мы обороняем Украину. Чтобы крепость выстояла перед тем, как закрыть все ворота, необходимо иметь запасы. Но эти запасы не были сделаны. И нужно, как минимум посадить в тюрьму тех саботажников, которые обеспечили запасы", - добавил Игорь Лапин.

Напомним, ранее Татьяна Чорновол заявила, что блокада - это пиар, который финансируется Москвой через объединение "Самопоміч". Вечером на депутата напали блокировщики.

Источник from-ua.com