ООН улучшит пункты пропуска на Донбассе

08.03.2017 14:00

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое первым из пунктов в Донецкой области получил техническую помощь от Агентства ООН по делам беженцев и партнеров. Как сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине, новое оборудование поможет уменьшить время ожидания и облегчить условия для десятков тысяч людей, которые ежедневно пересекают линию разграничения на Донбассе.

Проект технической помощи Агентства общей стоимостью 3,5 млн гривен поможет улучшить условия на трех контрольных пунктах въезда-выезда: Новотроицкое, Марьинка и Майорск.

Техническое оборудование, приобретенное в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза и других международных доноров, позволит пропускать больше людей, пересекающих линию разграничения, и уменьшит время ожидания людей в очередях.

Техническое оснащение предусматривает установление 4 дополнительных модулей с компьютерной техникой и оборудование 20 новых мест для сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на каждом из пунктов.

В ответ пограничная служба обещает увеличить количество персонала для осуществления документального контроля.

Проект помощи Агентства также предусматривает размещение палаток с системой обогрева в зонах ожидания людей возле пунктов пересечения, работу которых координирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Источник korrespondent.net