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ООН улучшит пункты пропуска на Донбассе
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое первым из пунктов в Донецкой области получил техническую помощь от Агентства ООН по делам беженцев и партнеров. Как сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине, новое оборудование поможет уменьшить время ожидания и облегчить условия для десятков тысяч людей, которые ежедневно пересекают линию разграничения на Донбассе.
Проект технической помощи Агентства общей стоимостью 3,5 млн гривен поможет улучшить условия на трех контрольных пунктах въезда-выезда: Новотроицкое, Марьинка и Майорск.
Техническое оборудование, приобретенное в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза и других международных доноров, позволит пропускать больше людей, пересекающих линию разграничения, и уменьшит время ожидания людей в очередях.
Техническое оснащение предусматривает установление 4 дополнительных модулей с компьютерной техникой и оборудование 20 новых мест для сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на каждом из пунктов.
В ответ пограничная служба обещает увеличить количество персонала для осуществления документального контроля.
Проект помощи Агентства также предусматривает размещение палаток с системой обогрева в зонах ожидания людей возле пунктов пересечения, работу которых координирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, ООН, КПП, ГПСУ
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