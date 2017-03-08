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Патриоты требуют тарифы «как в Донецке». ВИДЕО
08.03.2017 18:20
Участница блокады Донбасса Галина Однорог считает, что Мариуполю нужны тарифы «как в Донецке»
Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.
Об этом активистка заявила во время митинга в Мариуполе против блокады.
По ее словам, сторонники блокады в Мариуполе готовы сесть за стол переговоров.
«У нас должно быть отопление в четыре раза дешевле как в Донецке. У нас с 1 марта поднялась цена на свет. Мы хотим сесть за стол переговоров. Мы не против, чтобы сюда шел уголь. Но для этого должны признать, «ДНР» и «ЛНР» — это оккупированные территории. К сожалению, сегодня президент не хочет этого делать, поэтому он стравливает людей: нас с вами», — отметила Галина Однорог.
Теги: Донецк, Донбасс, тарифы, патриоты
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