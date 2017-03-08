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"Силовикам ДНР" приказали закупить 1000 комплектов обмундирования ВСУ
08.03.2017 17:43
Оккупанты готовят свежую порцию пропаганды, пишет Трибун.
По данным ГУР Минобороны Украины, с целью подготовки пропагандистских материалов по дискредитации сил АТО командование российско-оккупационных войск поручило "силовикам ДНР" организовать приобретение около 1000 комплектов обмундирования ВС Украины
Теги: Донбасс, провокация, ДНР, оккупанты
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