"Силовикам ДНР" приказали закупить 1000 комплектов обмундирования ВСУ

08.03.2017 17:43

Оккупанты готовят свежую порцию пропаганды, пишет Трибун.

По данным ГУР Минобороны Украины, с целью подготовки пропагандистских материалов по дискредитации сил АТО командование российско-оккупационных войск поручило "силовикам ДНР" организовать приобретение около 1000 комплектов обмундирования ВС Украины