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Архив - Донецкая область

"Силовикам ДНР" приказали закупить 1000 комплектов обмундирования ВСУ

08.03.2017 17:43
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"Силовикам ДНР" приказали закупить 1000 комплектов обмундирования ВСУ

Оккупанты готовят свежую порцию пропаганды, пишет Трибун.
По данным ГУР Минобороны Украины, с целью подготовки пропагандистских материалов по дискредитации сил АТО командование российско-оккупационных войск поручило "силовикам ДНР" организовать приобретение около 1000 комплектов обмундирования ВС Украины



Теги: Донбасс, провокация, ДНР, оккупанты
 
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