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Террористы обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" из артиллерии и танков

08.03.2017 11:00
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Террористы обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" из артиллерии и танков

Боевики т.н. "ДНР" били по позициям силовиков из миномётов, гаубиц, САУ и танков. Об этом 0629 рассказал спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

Боевики т.н. "ДНР" 57 раз обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь". Из стрелкового оружия, гранатометов, БМП и БТР пророссийские террористы обстреливали укрепленные районы сил АТО около Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Березового, Тарамчука, Павлополя, Гнутово, Водяного, Лебединского, Широкино и Чермалыка.

Из САУ 122 мм и гаубиц боевики обстреляли позиции около Талаковки, Водяного, Широкино и Тарамчука. Также по Широкино "работал" танк террористов.

Из минометов 120 и 82 мм оккупанты били по позициям около Красногоровки, Марьинки, Водяного, Павлополя, Талаковки и Широкино.

Всего на позиции сил АТО упало около 340 мин и снарядов. Украинские силовики 29 раз открывали огонь в ответ.

За сегодня террористы 4 раза из стрелкового оружия вели обстрел позиций ВСУ в секторе "Мариуполь" и украинские войска были вынуждены трижды ответить.



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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