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Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
В СБУ заявили, что располагают фактами и доказательствами использования сепаратистами "ЛДНР" военной техники, которая изготавливалась в России и поставлялась россиянами на Донбасс. Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что заявление представителей России в Международном суде ООН в Гааге) о том, что сепаратисты "ЛДНР" якобы нашли оружие в шахтах, не соответствует действительности, сообщает "Диалог UA".
Представитель спецслужбы подчеркнул, что Украина располагает доказательствами того, что на Донбассе сепаратистами было использовано вооружение, изготавливаемое в РФ. "В рамках гибридной войны используется такая информационная операция.
Для пропагандистов неважно, правда это или нет. Могу подтвердить, что у нас есть факты, подтверждающие, что со стороны НВФ в Донецке и Луганске использовалось вооружение, которое изготавливалось в России.
Есть много доказательств перемещения военных грузов, боеприпасов и техники», — сообщил Тандит в прямом эфире одного из украинских телеканалов Ранее представитель России в Международном суде ООН Илья Рогачев заявил, что Россия "не поставляет вооружение в Донбасс".
Для жителей Луганска и других городов востока Украины, где проходили и проходят боевые действия, слышать словесные излияния "пиджака", ни разу не бывшего в тех краях и не видевшего эту технику, было особенно смешно.
Но особенно насмешил Рогачев словами о том, что ГРАДы, минометы, танки и другое вооружение были найдены "мирными повстанцами"… в шахтах.
"Источником поставок является бывшее вооружение советской армии, находившееся в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и были захвачены повстанцами, или это вооружение, которое было оставлено украинской армией", — заявил Рогачев.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Гаага, СБУ, вооружение, ДНР, ЛНР
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