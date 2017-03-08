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В Мариуполе мужчина вышел из троллейбуса и погиб под колесами автомобиля
08.03.2017 16:17
Вчера, около 20.00, на улице Набережной, возле остановки общественного транспорта "Правобережняя" случилось дорожно-транспортное происшествие.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
Как прокомментировали в пресс-службе патрульной полиции Мариуполя, мужчина вышел из троллейбуса с явными признаками алкогольного опьянения, после чего попросту упал прямо на проезжую часть.
В это время по дороге проезжал автомобиль "Ланос", который сбил пешехода.
Приехавшая на место аварии "скорая" констатировала факт смерти.
На данный момент следователи устанавливают все детали аварии. Уже известно, что водителем, который наехал на гражданина, оказался 49-летний мариуполец.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, троллейбус, ДТП
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