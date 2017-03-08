В Мариуполе продают мимозу на развес, а тюльпаны - в букетах

08.03.2017 11:20

Сегодня весь Мариуполь заполнен цветами - жители города скупают букеты, чтобы поздравить родных и близких женщины с 8 марта.

Традиционно самыми популярными цветами этого праздника остаются тюльпаны, которые продаются в букетах по 3-5 штук. Самый простой букет стоит 50 грн., а цена за очень красивый порой превышает 100 грн.

Спросом пользуются и хризантемы по цене от 45 грн. за букет.

Кроме того, на улицах города замечена мимоза, которую продают на развес. Цена за цветок зависит от района города. К примеру, на 17 ЖМР она стоит 650 грн. за килограмм, а на площади Кирова - 500 грн. за килограмм.

Источник 0629.com.ua