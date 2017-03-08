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В Минске говорят о передаче границы на Донбассе третьей стороне, – Айвазовская
С лета 2016 года в Минских переговорах «определенным образом изменился тренд» в обсуждении темы неподконтрольной части украино-российской границы на Донбассе. Об этом в интервью «Укринформу» заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), член политической подгруппы Ольга Айвазовская.
Она отметила, что одной «очень тяжелых» тем является вопрос границы. «Она не обсуждается в Минске по состоянию на сегодня. В ТКГ создано четыре подгруппы, и подгруппы по границе нет… Граница как таковая требует или отдельной подгруппы ТКГ, или дополнительной юрисдикции одной из существующих подгрупп. Я надеюсь, что эти юрисдикции появятся», – сказала Айвазовская.
Политик констатировала, что с лета 2016 года «определенным образом изменился тренд» в обсуждении темы границы. «Сейчас говорят о передаче ее в руки третьей стороны. То есть, это компромисс. Это компромисс, который устроит Украину, но я не думаю, что устроит Российскую Федерацию», – рассказала Айвазовская.
По ее мнению, тем не менее, это предложение имеет рациональную базу, его целесообразность можно доказывать и аргументировать. «Потому что при открытой границе организовывать политические процессы просто невозможно. Никто не даст гарантии, что точка невозврата в намерениях агрессии пройдена. И тогда политический этап или выборы могут привести еще к большему обострению или кровопролитию, когда одна или другая сторона не признает результаты. А в выборах важно доверие», – отметила переговорщица.
Айвазовская акцентировала, что местные же выборы всегда самые тяжелые, потому что это диверсифицированные риски: «Это разные кампании, это разные участники, нет одного центра влияния, и это на самом деле проблема для Донбасса. И оценка, которая будет им поставлена со стороны ОБСЕ, будет одна на всех, на все кампании».
«Но выборы мы не обсуждаем с сентября месяца. О выборах, об амнистии та сторона отказывается говорить. Мне кажется, что все уже поняли, что принудить Украину к выборам невозможно. Мы прошли точку невозврата, когда мы были самые слабые в этом вопросе. И существует достаточно аргументов, которые доказывают, что сегодня выборы невозможны. Но эти аргументы тоже надо проговаривать, и не только с участниками консультаций на уровне подгрупп, но и с международными партнерами», – резюмировала Айвазовская.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, граница, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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