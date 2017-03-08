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Архив - Донецкая область

Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план

08.03.2017 13:00
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Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план

Боевики "ЛДНР" разработали план, который ставит одной из основных целей присоединение фейковых "республик" к Европейскому Союзу. Таким образом руководители террористов хотят добиться "защиты народа Донбасса" от нападок со стороны Украины. Об этом на собственной странице в социальной сети сообщил волонтер ВСУ Роман Доник.

Он отметил, что по "государственным учреждениям" Донецка и других городов курсируют посланцы Захарченко из "госадминистрации", собирающие подписи под призывом к Трампу и Европейскому Союзу о том, чтобы "киевская хунта" перестала осуществлять "геноцид Донбасса". По его данным, боевики хотят собрать около 300-500 тысяч подписантов.

Он отметил, что сразу после того как подписи будут собраны, боевики обратятся в Европейский Союз с просьбой о "защите народа Донбасса", а также с петицией о присоединении "республик" к ЕС.

Источник dialog.ua



Теги: Донбасс, Европейский союз, ДНР, ЛНР, ВСУ, Захарченко
 
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