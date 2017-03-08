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Житель Константиновки в огороде хранил гранаты. На всякий случай
У жителя Константиновки сотрудники полиции изъяли 3 гранаты, которые он закопал в огороде «на всякий случай». Об этом сегодня, 8 марта сообщает Константиновское отделение полиции Донецкой области.
Местный житель объяснил свои действия одной фразой – нашел и хранил на всякий случай. Сдетонировав, боевые гранаты могли убить не только владельца, а и на расстоянии до нескольких десятков метров поразить осколками окружающих. Сейчас угроза нейтрализована.
Правоохранители Константиновского отделения полиции получили информацию о том, что местный житель хранит по месту жительства боеприпасы. Направившись для проверки, полицейские выяснили, что мужчина, относительно которого они получили информацию, действительно владеет опасными предметами.
Мужчина 1983 года рождения прогуливаясь в лесопосадке на окраине города, нашел три боевые гранаты 2 – РГД и 1 Ф-1 и не сообщив о находке полицейским он принес боеприпасы к себе домой, и закопал на огороде. Когда к нему пришли полицейские он объяснил, что хранил гранаты исключительно на всякий случай.
Боеприпасы были изъяты правоохранителями.
Факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми устройствами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Константиновка, огород, гранаты
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