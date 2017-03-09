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Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
Украинский олигарх Ринат Ахметов «купил» руководство страны, именно поэтому власть выступает против блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса
Такое мнение Politeka высказал экс-заместитель командира батальона «Айдар», участник блокады Валентин Лихолит.
«Причиной критики является непосредственная выгода Рината Ахметова. Ему выгодно покупать уголь у себя, и заправлять ним свои же предприятия. Это выглядит как «перекладывание из одного кармана в другой». Власть заинтересована в этом потому, что Ахметов пообещал ему, что тот пройдет на второй срок, и что эти территории Донбасса проголосуют за него на президентских выборах. Этим он ее и «купил», — отметил он.
В то же время Лихолит рассказал, что у активистов есть рычаг влияния на Ахметова.
«Повлиять можно следующим образом: каждому металлургу и шахтеру, которые работают на Донбассе, посмотреть в глаза и объяснить, что мы являемся одним народом, а на крови наших ребят кто-то зарабатывает деньги», — подчеркнул он.
Напомним, в то время как тарифы на электроэнергию от ТЭС в Украине вновь резко растут, олигарх Ринат Ахметов получает рекордные прибыли. Об этом заявил экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.
Теги: Донбасс, Ахметов , блокада
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