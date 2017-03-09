Финансист: признание "Сбербанком" "паспортов" "л-днр" - это тюрьма и санкции

09.03.2017 20:45

"Открытие счетов для физлиц с т.н. паспортами т.н. "днр" и "лнр" – это грубейшее нарушение самых базовых международных правил KYC и AML. Осуществление операций по ним – это, на самом деле, тюрьма. И санкции. Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей из этой организации", - отмечает в статье для "Обозревателя" финансист Слава Рабинович.

"Что будет происходить, с точки зрения международного права и международной финансовой системы? Самое главное, что будет происходить, это следующее: (1) финансирование международного терроризма и (2) отмывание денег", - добавил он.

"Вполне возможно, что Путин, этим своим преступным указом, сам накликал ещё одного Чёрного лебедя, на всю российскую банковскую систему", - считает Рабинович.

Источник: http://sprotyv.info