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Финансист: признание "Сбербанком" "паспортов" "л-днр" - это тюрьма и санкции

09.03.2017 20:45
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Финансист: признание "Сбербанком" "паспортов" "л-днр" - это тюрьма и санкции

"Открытие счетов для физлиц с т.н. паспортами т.н. "днр" и "лнр" – это грубейшее нарушение самых базовых международных правил KYC и AML.  Осуществление операций по ним – это, на самом деле, тюрьма.  И санкции.  Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей из этой организации", - отмечает в статье для "Обозревателя" финансист Слава Рабинович.

"Что будет происходить, с точки зрения международного права и международной финансовой системы? Самое главное, что будет происходить, это следующее:  (1) финансирование международного терроризма и (2) отмывание денег", - добавил он.

"Вполне возможно, что Путин, этим своим преступным указом, сам накликал ещё одного Чёрного лебедя, на всю российскую банковскую систему", - считает Рабинович.

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, паспорт, Сбербанк, санкции, ДНР, ЛНР
 
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