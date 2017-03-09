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Глава МИД России в ярости: Лавров требует немедленно прекратить блокаду ОРДЛО
Глава МИД России Сергей Лавров потребовал немедленно снять торговую блокаду Донбасса, обвинив в акции "националистические батальоны" Украины.
Об этом он заявил сегодня в Москве на встрече со своим коллегой из МИД Германии, передает "Диалог".
Лавров заявил, что блокада ОРДЛО абсолютно неприемлема. Он призвал руководство Украины сделать все возможное, чтобы блокада была прекращена в ближайшее время.
СМИ напоминают, что блокада была организована в конце января, когда была перекрыта первая железнодорожная ветка в Луганской области. После того как составы с углем перестали поступать на территорию Украины, ряд сложностей возник как на украинских предприятиях освобожденной территории Донбасса, так и на заводах ОРДЛО.
Напомним, ранее активисты блокировали важную железнодорожную ветку, соединяющую Украину с Россией, а в Авдеевке требуют прекратить акцию.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, МИД, блокада
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