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ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"

09.03.2017 14:38
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ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"

В подразделениях комендантского полка (Луганск) 2 АК отмечается снижение уровня морально-психологического состояния "военнослужащих" рядового состава из-за увеличения сроков пребывания на постах и привлечения к долговременным поискам боевиков, самовольно оставивших бандформирования.

В полку растет количество желающих перевестись в другие воинские части из-за физической перегруженности и невыносимых условий несения службы.

Ранее группа "ИС" сообщала, что захваченные боевиками предприятия в ОРДИЛО предсказуемо останавливаются.



Теги: Донбасс, война, АТО, боевики
 
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