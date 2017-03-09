ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"

09.03.2017 14:38

В подразделениях комендантского полка (Луганск) 2 АК отмечается снижение уровня морально-психологического состояния "военнослужащих" рядового состава из-за увеличения сроков пребывания на постах и привлечения к долговременным поискам боевиков, самовольно оставивших бандформирования.

В полку растет количество желающих перевестись в другие воинские части из-за физической перегруженности и невыносимых условий несения службы.

Ранее группа "ИС" сообщала, что захваченные боевиками предприятия в ОРДИЛО предсказуемо останавливаются.