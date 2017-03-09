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Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)
Икота - последствие сильнейшего испуга. Если верить стихотворению неизвестного автора, способна переходить на Федота, Якова, а потом на всякого.
Искатель - человек, добывающий металлолом на полях боёв. Так же, как и сапёр, ошибается не более одного раза.
Исповедаться - выдать под дулом автомата военную тайну, а также места хранения денег и драгоценностей.
Канава - временное укрытие при артобстрелах. Ловушка для подвыпившего гражданина.
Капельница - изрешеченная осколками крыша.
Карта географическая - побывавший под гусеницами боевой машины пехоты школьный глобус.
Катюша - прародительница установок залпового огня.
Кикимора - роща в районе Светлодарской дуги. Названа в честь обитавшего здесь мифологического существа, которое сменило прописку сразу же после первых залпов РСЗО «Град».
Кинза - солдатская каша с добавлением комбижира. При остывании образует одно целое вместе с котелком и ложкой.
Клизма - выговор от старшего по чину. При особо тяжких провинностях применяется настойка скипидара на рыболовных крючках.
Клюка - подпорка для списанного по ранению военнослужащего или попавшего под случайную раздачу обывателя.
Когти - то, что приходится рвать при эвакуации и бегстве с поля боя.
Колготки - ни дать, ни взять.
Кольчуга - прабабушка бронежилета.
Консервы - братская могилка мелких рыбёшек.
Корова - конкурент пальмы. Животное для разминирования пастбищ.
Коровник - приспособленное под казарму животноводческое помещение. Все удобства под одной крышей.
Косить - увиливать от исполнения гражданских и супружеских обязанностей.
Кукиш - то, что прячут в кармане при общении с командиром, мастером цеха, инспектором ГАИ.
Лавка - мебель для обитания семерых детей.
Лесоповал - дубрава после артиллерийского обстрела, воинское подразделение в день получки.
Лыжи - спортивный инвентарь, который следует вострить при объявлении тревоги.
Макияж - нанесение на женское лицо обстановки посредством губной помады, щёточки для ресниц, чёрного карандаша, румян.
Масленица - то, что не всегда коту и жителю прифронтовой зоны.
Массажист - специалист по контактированию с военнопленными и инакомыслящими.
Мат - словесный мордобой.
Маятник - изводимый зубной болью мужик.
Метелица - потасовка, рукопашный бой.
Метла - транспортное средство определённой категории представительниц женского пола.
Милостыня - то же самое, что и взятка. Только в малом количестве.
Миллионер - нищий нардеп Верховной Рады.
Миноискатель - сапёр. Искатель приключений на пятую точку тела.
Мир - несбыточное.
Мишень - житель прифронтовой зоны. Находящиеся в пределах досягаемости орудий домостроения, школы, детсады и прочие объекты.
Морда - лицо чужого мужика, которое появляется в зеркале после бурно проведённой ночи.
Морг - место отдыха разочарованных граждан.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
Теги: Донбасс, словарь, АТО
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