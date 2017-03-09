Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)

09.03.2017 08:15

Икота - последствие сильнейшего испуга. Если верить стихотворению неизвестного автора, способна переходить на Федота, Якова, а потом на всякого.

Искатель - человек, добывающий металлолом на полях боёв. Так же, как и сапёр, ошибается не более одного раза.

Исповедаться - выдать под дулом автомата военную тайну, а также места хранения денег и драгоценностей.

Канава - временное укрытие при артобстрелах. Ловушка для подвыпившего гражданина.

Капельница - изрешеченная осколками крыша.

Карта географическая - побывавший под гусеницами боевой машины пехоты школьный глобус.

Катюша - прародительница установок залпового огня.

Кикимора - роща в районе Светлодарской дуги. Названа в честь обитавшего здесь мифологического существа, которое сменило прописку сразу же после первых залпов РСЗО «Град».

Кинза - солдатская каша с добавлением комбижира. При остывании образует одно целое вместе с котелком и ложкой.

Клизма - выговор от старшего по чину. При особо тяжких провинностях применяется настойка скипидара на рыболовных крючках.

Клюка - подпорка для списанного по ранению военнослужащего или попавшего под случайную раздачу обывателя.

Когти - то, что приходится рвать при эвакуации и бегстве с поля боя.

Колготки - ни дать, ни взять.

Кольчуга - прабабушка бронежилета.

Консервы - братская могилка мелких рыбёшек.

Корова - конкурент пальмы. Животное для разминирования пастбищ.

Коровник - приспособленное под казарму животноводческое помещение. Все удобства под одной крышей.

Косить - увиливать от исполнения гражданских и супружеских обязанностей.

Кукиш - то, что прячут в кармане при общении с командиром, мастером цеха, инспектором ГАИ.

Лавка - мебель для обитания семерых детей.

Лесоповал - дубрава после артиллерийского обстрела, воинское подразделение в день получки.

Лыжи - спортивный инвентарь, который следует вострить при объявлении тревоги.

Макияж - нанесение на женское лицо обстановки посредством губной помады, щёточки для ресниц, чёрного карандаша, румян.

Масленица - то, что не всегда коту и жителю прифронтовой зоны.

Массажист - специалист по контактированию с военнопленными и инакомыслящими.

Мат - словесный мордобой.

Маятник - изводимый зубной болью мужик.

Метелица - потасовка, рукопашный бой.

Метла - транспортное средство определённой категории представительниц женского пола.

Милостыня - то же самое, что и взятка. Только в малом количестве.

Миллионер - нищий нардеп Верховной Рады.

Миноискатель - сапёр. Искатель приключений на пятую точку тела.

Мир - несбыточное.

Мишень - житель прифронтовой зоны. Находящиеся в пределах досягаемости орудий домостроения, школы, детсады и прочие объекты.

Морда - лицо чужого мужика, которое появляется в зеркале после бурно проведённой ночи.

Морг - место отдыха разочарованных граждан.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.