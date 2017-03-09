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Морги уже забиты: путинские «шахтеры» приготовили скорбный «гумконвой»
Российско-террористические войска приготовили к отправке с оккупированного Донбасса на территорию РФ тела более 20 погибших военнослужащих.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По информации разведчиков, тела террористов находятся в специально оборудованных моргах при военно-медицинских учреждениях российских оккупационных войск, и подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя".
Кроме того, в ГУР сообщили, что подразделениях комендантского полка 2 армейского корпуса (Луганск) ВС РФ отмечается снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих рядового состава из-за увеличения сроков пребывания на постах и ??привлечения к долговременным поискам военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.
В связи с этим в полку растет количество желающих перевестись в другие воинские части из-за физической перегруженности и невыносимых условий несения службы.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, морг, ДНР, ЛНР, оккупанты
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