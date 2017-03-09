Морги уже забиты: путинские «шахтеры» приготовили скорбный «гумконвой»

09.03.2017 21:25

Российско-террористические войска приготовили к отправке с оккупированного Донбасса на территорию РФ тела более 20 погибших военнослужащих.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По информации разведчиков, тела террористов находятся в специально оборудованных моргах при военно-медицинских учреждениях российских оккупационных войск, и подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя".

Кроме того, в ГУР сообщили, что подразделениях комендантского полка 2 армейского корпуса (Луганск) ВС РФ отмечается снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих рядового состава из-за увеличения сроков пребывания на постах и ??привлечения к долговременным поискам военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

В связи с этим в полку растет количество желающих перевестись в другие воинские части из-за физической перегруженности и невыносимых условий несения службы.

Источник: http://from-ua.com