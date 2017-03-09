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Архив - Донецкая область

Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"

09.03.2017 10:15
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Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"

Как стало известно группе ИС, с марта 2017 года оккупанты начали массово завозить из РФ в «днр» свои «ножки путина».
Бизнесмены из РФ, которые осуществляют поставки охлажденных куриных тушек, реализуют свою продукцию по демпинговой цене - 89 руб. за 1 кг. В то же время себестоимость охлажденных куриных тушек местных производителей (из Шахтерска и Розовский птицефабрики) составляет 95 руб. за 1 кг.
Таким образом, местные производители куриного мяса не могут конкурировать с импортом, что приведет к сокращению производства и рабочих мест в «днр».



Теги: Россия, Донбасс, курица
 
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