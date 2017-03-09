СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой

09.03.2017 14:25

К обстрелу пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 г. причастны полковник вооруженных сил России Анатолий Синельников и гражданин Украины, т. н. "военный комендант Докучаевска" Юрий Шпаков. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков, передает телеканал 112 Украина.

"Нам удалось получить доказательства, послужившие основанием для получения подозрения отдельным лицам, а именно гражданину РФ полковнику Синельникову и гражданину Украины Шпакову. Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, в результате которого погибли люди, а Синельников занимал должность командира, куратора "5-й армейской бригады" и командовал действиями Шпакова", - рассказал Маяков.