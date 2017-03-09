Скандальный актер из РФ получил «паспорт» «ДНР»

09.03.2017 19:49

Актер Джигурда не упустил возможности оскорбить украинцев

9 марта российский актер известный шоумен Никита Джигурда получил фейковый паспорт террористической организации «ДНР», передает Politeka, со ссылкой на сепаратистские сайты. Джигурда в порыве назвал себя поэтом, и сказал что испытывает чувство гордости за это.

Вместе с тем шоумен в нетрадиционной форме для любителей «русского мира», сказал что «родился в Украине», а не «на Украине», как любят особо подчеркивать поклонники Путина.

«Я родился в Украине, провел детство в Донбассе», – рассказал он.

При получении паспорта он не преминул оскорбить украинский народ, сказав, что «даже с врагами не поступают так, как ведут себя украинцы». Видимо Джигурда забыл, что на Донбассе проживают тоже украинцы, а не отдельный донбасский народ.

Отметим, Джигурда известен в России своими драками, нецензурной речью и другими скандалами.

Как писала Politeka, актер Никита Джигурда кардинально изменил свой имидж, сбрив бороду. Актер утверждает, что он все время играл на публике образ фрика, а на самом деле в обыденной жизни он является совершенно другим человеком.

«И дабы выйти из образа Джигурды, я сбрил бороду. Я доказал, что я блестящий артист, потому что я всех убедил, что маска под названием «Джигурда» является действительной, что я фрик. Я беру новое имя и фамилию и возвращаюсь в свой первородный род», — сказал актер.