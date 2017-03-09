Спасатель Анна покоряла горы и разбирала завалы после обстрелов

09.03.2017 07:35

Мариупольчанка Анна Жайворонок - «единственная женщина в бригаде спасателей Департамента чрезвычайных ситуаций». Когда в Авдеевке после очередного обстрела разбирали завалы в многоэтажке представители Аварийно-спасательного отряда специального назначения (АСО СН) Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, среди них была и 30-летняя Анна. В праздничную восьмимартовскую неделю мы говорили с нашей необычной землячкой об «альпинистской религии», героизме, войне и любви.

С воды - к вершинам

«В нашей стране женщины в ГСЧС занимают, в основном,

должности, которые касаются обеспечения деятельности службы -

бухгалтеры, кадровики, гражданская защита. Отсюда понятно

изумление людей, когда в отделении спасателей видят женщину, -

говорит Анна. - Но мне в силу моего характера легко

работается с мужчинами. В своих действиях я руководствуюсь

здравым смыслом и накопленным опытом и никогда - эмоциями.

Мужчины это ценят. С моими ребятами мне очень повезло.

У нас слаженная команда, а это всегда - гарантия успеха».





Тяга к альпинизму проснулась у Анны... на воде.

«Увлекалась сплавами по рекам на спортивных катамаранах. Когда мне было 16 лет, впервые оказалась на Кавказе, в верховьях реки Кубань. Там начинался маршрут, - рассказывает она. - Была весна, погода облачная, и пейзажи тогда не впечатляли. Но через какое-то время облака поднялись, и вдалеке я увидела снежную вершину. Зрелище меня настолько поразило, что к лету впервые собралась в горы в составе альпгруппы. Перефразируя высказывание знаменитого альпиниста Анатолия Букреева, в тот момент я определилась со своей религией... Из этого спорта сознательно не уходят - это стиль жизни, который формирует характер, влияет на мировоззрение».

После окончания Приазовского государственного технического университета она несколько лет работала директором оптового отдела в небольшой компании. А потом приняла решение посвятить себя любимому делу - развивать альпинизм, знакомить людей с горами.

«С 2012-го по 2014-й большую часть времени проводила в горах - в альплагерях, школах для инструкторов, на тренингах. Приобрела бесценный опыт по обеспечению безопасности на высоте, проведению спасательных работ в горах», - продолжает мариупольчанка.

Самое запоминающееся 8 Марта, по словам Анны, она встретила на Драгобрате - лыжном курорте в Карпатах. «Я большой любитель горных лыж, и тогда эта поездка получилась очень яркой - отличная погода, море снега и отличные склоны», - делится она.

В 2015-м Анна планировала пройти обучение в мировой ведущей Ассоциации по промышленному альпинизму IRATA в Великобритании. Но ситуация в стране отодвинула осуществление мечты на неопределённый срок.

Чёрный день Мариуполя

С января 2015-го Анна - специалист отделения реагирования на чрезвычайные ситуации Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Когда отряд формировался после переезда из Донецка в 2014 году, требовался человек с опытом проведения работ на высоте, который мог бы подготовить специалистов в этой сфере. Решила, что мои знания и навыки могут послужить хорошему делу», - рассказывает Анна Жайворонок.

Спустя менее двух недель с начала её работы в отряде произошёл артобстрел мариупольского микрорайона «Восточный». Тогда, 24 января 2015 года, погибло более 30 человек, было около 120 раненых, под удар попало огромное количество жилых домов, включая 17 многоэтажек.

«Для многих из нас, тех, кто участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, это был первый выезд, - рассказывает Анна. - Не было чёткого понимания, с чем там столкнёмся. Когда приехали на место, пиротехники нашего отряда ещё продолжали очистку территории от взрывоопасных предметов, которые остались после обстрела. В это же время разворачивался штаб, пункты обогрева для населения. Туда приходили жители района, там же работали наши психологи. Люди, жильё которых пострадало от обстрелов, оставляли заявки о повреждениях. Задачей нашего отделения было провести работы по осмотру и демонтажу повреждённых конструкций с применением техники верёвочного доступа. Моя задача - организация точек доступа до места работы и обеспечение непрерывной страховки на каждом этапе проведения работ».

Каждый раз, когда они приходили по заявке, Анна видела одну и ту же картину - ужасные разрушения, людей, которые ещё не отошли от шока.

«Мы работали на «Восточном» около недели. И я постоянно встречала местных, которые уезжали оттуда со своим имуществом, - рассказывает она. - В тот период микрорайон значительно опустел - люди боялись повторения трагедии».

Следующий выезд, который касался минимизации последствий артобстрела, был 16 августа 2015-го в посёлок Сартана (административно относится к Мариуполю). Сразу после обстрела туда выехали пиротехники (это стандартный алгоритм действий), затем - спасатели. Там проводились работы по первичному восстановлению частных домов. Нашлось дело и для верхолазов - восстановление кровли.

В Авдеевке

Самые свежие воспоминания у неё - из прифронтовой Авдеевки, где в феврале, когда обострился конфликт, побывала дважды.

«Первый раз - когда работали пункты обогрева для населения из-за отсутствия электроснабжения в городе и на коксохиме, который обеспечивал Авдеевку теплом, - рассказывает Анна. - Ремонт линий электропередач и последующие восстановительные работы в городе заняли около двух недель. На протяжении этого времени функционировал палаточный городок, где сначала были пункты обогрева для населения, штаб, пункты выдачи гуманитарной помощи. А когда электроснабжение было восстановлено, и в жилые дома подавалось тепло в штатном режиме, начались восстановительные работы».

Анна ехала с группой 5 февраля, в воскресенье. Днём ранее они прощались с коллегой - Сергеем, который погиб во время обстрела Авдеевки 2 февраля (без кормильца осталась жена и маленькая дочь).

«Я не была с ним близко знакома, он работал водителем штабного автомобиля, поэтому в отряде постоянно не находился. Иногда я ездила с ним по рабочим вопросам... Мне он казался хорошим парнем», - делится Анна.

Второй раз она выезжала в Авдеевку с верхолазами 20 февраля. Находясь там, узнали, что ещё один коллега - начальник 15-ГПСО ГУ ГСЧС в Донецкой области, подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Третейкин, который получил ранение тогда же, когда погиб Сергей, умер после ряда операций. Все были уверены, что он обязательно поправится. Но - увы...

«После прямых попаданий в многоэтажный дом были разрушены перекрытия между первым, вторым и третьим этажами. Нашей задачей было очистить помещение от обломков железобетонных конструкций, - рассказывает Анна. - Плиты перекрытий не были обрушены полностью, и срезать их с устойчивой поверхности возможности не было. Поэтому навешивали анкерные линии, и работы велись с верёвок».

Было много заклиненных плит, некоторые перемещали при помощи собранных на месте полиспастов (грузоподъёмное устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом или цепью, и предназначенное для выигрыша в силе или в скорости).

«После того, как плиту срезали, её необходимо было раздробить на мелкие части и убрать из помещения, - продолжает Анна. - Спасибо ребятам из подразделений Бахмута и Константиновки, которые оперативно расчищали пространство... Совместными усилиями за два дня была проделана колоссальная работа... В те дни не покидала мысль о том - каково это жить и понимать, что в любой момент в твой дом может прилететь снаряд, что можешь лишиться жизни или родных, своего жилища... Местные жители благодарили нас за работу, кто-то говорил о нашем героизме... На самом деле, герои - это они. Все жители этого города, которые работают, учатся и пытаются вести нормальную жизнь в тех сложных условиях».

Анна с коллегами работают

в обстрелянной авдеевской многоэтажке.

Нашла любовь среди коллег

С будущим мужем Анна познакомилась в отряде спасателей. Игорь в тот момент работал в Главном управлении, в отделе связи. Переехал в Мариуполь из Донецка вместе с остальными сотрудниками, когда было принято решение о перемещении ГУ и Аварийно-спасательного отряда в приморский город.

«Его давно интересовала тема альпинизма, и когда он узнал, что в отряде проходит подготовка по этому направлению - напросился на занятия. Мы познакомились в ноябре 2015-го, а в мае следующего года - расписались, - вспоминает Анна. - После ЗАГСа прыгнули в поезд и уехали в Карпаты. Взошли на Говерлу и от неё прошли по Черногорскому хребту. А в сентябре вместе совершили восхождение на Эльбрус с севера».

Анна с любимым на Восточной вершине Эльбруса -

6521 м над уровнем моря.

Андрей КРИВЦУН.