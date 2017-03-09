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У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю
На офіційній сторінці «Штабу блокади торгівлі з окупантами» в соцмережі з'явився допис, у відповідності з яким заборона керівника поліції Донецької області В'ячеслава Амброськіна на введення в даний регіон зброї є порушенням основного закону української держави, а тому цей наказ не буде виконуватися, передає replyua.net. Активісти, зокрема, переконані, що подібна ініціатива правоохоронців не є законною.
«Ми, представники Штабу блокади торгівлі з самопроголошеними республіками, хочемо нагадати держслужбовцю Амброськіну, що у Конституції України є стаття 19, у відповідності до якої, в українській державі правопорядок базується на принципах, згідно з якими ні у кого немає права робити те, чого не передбачає законодавство. Дії органів державної влади, разом з представниками влади на місцях, їх посадові особи повинні діяти винятково з основою на повноваження, які передбачає Конституція та закони України», - наголосили активісти.
Вчора стало відомо, що В’ячеслав Амброськін, котрий очолює поліцію в Донецькій області, наказав заборонити ввезення зброї на територію регіону, навіть за умови наявності відповідного дозволу на це.
Теги: Донбасс, блокада, АТО
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