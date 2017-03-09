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В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою
Працівникам СБУ та ГПУ вдалося встановити осіб, які мають відношення до теракту, здійсненого три роки тому у Волновасі.
Як передає replyua.net, про це сьогодні під час спілкування з журналістами повідомив Віталій Маяков, заступник головного слідчого управління СБУ. Він зазначив, що експерти допомогли у встановленні приблизного району, з якого відкривався обстріл. Мова йде про підконтрольне самопроголошеній «ДНР» місто Докучаєвськ.
«Ми отримали докази, які стали основою для повідомлення про підозру певним особам, а точніше, громадянину РФ, військовому, підполковнику Синельникову та українському громадянинові Шпакову. Останній безпосередньо керував артилерійським батальйоном, з якого і здійснювався обстріл. Що стосується Синельникова, то він працював командиром, так званим куратором, п’ятої армійської бригади та керував діями Шпакова», - наголосив Маяков, додавши, що у даний час правоохоронці здійснюють ідентифікацію осіб інших терористів, які мають відношення до теракту.
Покарання за даний злочин передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення, або до по життєвого ув’язнення. Повідомлення про підозру вже направлені поштою.
Теги: Донбасс, Волноваха, стрельба, СБУ
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