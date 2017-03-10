Авдеевская промка: командуют боевиками исключительно кадровые российские военные и ГРУшники, с них главный спрос за все, что они сделали с нашей землёй - журналист (ФОТО)

10.03.2017 19:15

Украинский журналист Роман Бочкала в facebook опубликовал свежие фото с фронта. Авдеевская промзона скоро сравняется с землей. Он назвал это место вторым ДАПом, только растянутым во времени.

"Свежие фото с промзоны. Сделаны набегу. Местами под огнем. Так что качество - "как вышло". Давненько не удавалось так хорошо пробежаться по промке. Что сказать… Если интенсивность огня останется прежней, то скоро цепляться будет не за что. Противник равняет строения с землей. Бьет бронебойными. Танками, артиллерией. Вопрос нескольких месяцев. Эта территория практически вся простреливается. Нужно или двигаться вперед или будет еще одна «выжженная земля». Это тот же ДАП, только растянутый во времени. Единственное, что выгодно отличает промзону – стабильная связь с большой землей. Старая Авдеевка стала мостиком между тылом и зоной активных боевых действий. Сознательно не делал панорамных снимков. Позиции по понятным соображениям тоже не называю. Была возможность пообщаться и с нашими военными. Из их наблюдений. Рядовой и младший офицерский состав противника - так называемые войска ДэНэРэ. Их "пушечное мясо" - местные алкаши, наркоманы и безработные. Еще встречаются экзальтированные шизики, воюющие «не за деньги, а за идею». Их любит показывать росТВ. Правда показывать скоро будет некого. Ну и расейские приблуды, которым поотбивали мозги в чечнях и абхазиях тоже служат в этой славной "армии Урфина Джюса". А вот командиры, начиная с ротных, разведка, спецназ, снайпера – исключительно кадровые российские военные и ГРУшники. С них главный спрос за все, что они сделали с нашей землёй", - пишет Бочкала.



