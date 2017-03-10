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Битые бутылки, мусор и запустение - так выглядит "Донбасс Арена" после "национализации" (ФОТО)

10.03.2017 10:34
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Битые бутылки, мусор и запустение - так выглядит "Донбасс Арена" после "национализации" (ФОТО)
Вокруг спортивной жемчужины Донецка сегодня царит полная неухоженность. В парковой зоне ряд скамеек уже с оторванными сиденьями. Рядом неубранный мусор и стекло от битых бутылок.
Фото опубликовано на на ресурсе 62.ua.

Напомним,  28 февраля, боевики «ДНР» блокировали работу гуманитарного фонда Рината Ахметова на стадионе «Донбасс Арена». Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене», а позднее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что даст поручение подготовить матч между командами незаконных фооруженных формирований боевиков "Сомали" и "Спарта" на Донбасс Арене.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, фото, ДНР, национализация
 
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