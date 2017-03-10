Главная / Новости / Донецкая область / Битые бутылки, мусор и запустение - так выглядит "Донбасс Арена" после "национализации" (ФОТО)
Последние новости раздела
- На КПВВ в зоне АТО скопились огромные автомобильные очереди, "лидирует" "Марьинка"10:43
- Битые бутылки, мусор и запустение - так выглядит "Донбасс Арена" после "национализации" (ФОТО)10:34
- Ночью боевики вели огонь из минометов, танков, на Луганщине применяли "Грады"10:03
- Разрушены и повреждены жилые дома - "власти" оккупированной Горловки сообщили о последствиях ночного обстрела09:45
- Волонтеры InformNapalm представили еще одно доказательство наличия российского вооружения на Донбассе (ФОТО)09:34
- На КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет на 300 тыс грн (ФОТО, ВИДЕО)09:07
- Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист08:37
- В Нормандском формате может появиться еще одна сторона переговоров08:13
- В "ДНР" существуют тюрьмы, где удерживают граждан России - экс-чиновник "республики" (ВИДЕО)08:04
- Шахты Ахметова на оккупированном Донбассе полностью прекратили добычу угля07:54
Битые бутылки, мусор и запустение - так выглядит "Донбасс Арена" после "национализации" (ФОТО)
10.03.2017 10:34
Вокруг спортивной жемчужины Донецка сегодня царит полная неухоженность. В парковой зоне ряд скамеек уже с оторванными сиденьями. Рядом неубранный мусор и стекло от битых бутылок.
Фото опубликовано на на ресурсе 62.ua.
Напомним, 28 февраля, боевики «ДНР» блокировали работу гуманитарного фонда Рината Ахметова на стадионе «Донбасс Арена». Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене», а позднее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что даст поручение подготовить матч между командами незаконных фооруженных формирований боевиков "Сомали" и "Спарта" на Донбасс Арене.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, фото, ДНР, национализация
Читайте также:
- Фотособытия недели (5-11 декабря). Лунное затмение и новогодние украшения
- Секреты "Донбасс Арены". Футбольный репортаж из «летающей тарелки»
- "Шахтер" и "Зенит" провели открытые тренировки на СТБ "Кирша" и на стадионе "Донбасс Арена" (ФОТО)
- Дорогу за "Донбасс Ареной" сняли из космоса
- В Интернете появилась "Стена почета" фанатов "Шахтера"
- "Донбасс Арена". Покушать? Без налички! (ФОТО)
- В оккупированном Донецке или географию забыли, или решили потроллить соседей "из-за поребрика" (ФОТО)10:56
- На КПВВ в зоне АТО скопились огромные автомобильные очереди, "лидирует" "Марьинка"10:43
- Битые бутылки, мусор и запустение - так выглядит "Донбасс Арена" после "национализации" (ФОТО)10:34
- Ночью боевики вели огонь из минометов, танков, на Луганщине применяли "Грады"10:03
- Разрушены и повреждены жилые дома - "власти" оккупированной Горловки сообщили о последствиях ночного обстрела09:45
- Волонтеры InformNapalm представили еще одно доказательство наличия российского вооружения на Донбассе (ФОТО)09:34
- На КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет на 300 тыс грн (ФОТО, ВИДЕО)09:07
- Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист08:37
- В Нормандском формате может появиться еще одна сторона переговоров08:13
- В "ДНР" существуют тюрьмы, где удерживают граждан России - экс-чиновник "республики" (ВИДЕО)08:04
- На КПВВ в зоне АТО скопились огромные автомобильные очереди, "лидирует" "Марьинка"10:43
- Битые бутылки, мусор и запустение - так выглядит "Донбасс Арена" после "национализации" (ФОТО)10:34
- В Португалии обнаружили яйца крокодила Юрского периода10:25
- Ученым удалось вырастить "марсианскую картошку" (ВИДЕО)10:10
- Ночью боевики вели огонь из минометов, танков, на Луганщине применяли "Грады"10:03
- Генпрокуратура России утверждает, что Янукович не просил Путина ввести войска в Украину09:54
- Разрушены и повреждены жилые дома - "власти" оккупированной Горловки сообщили о последствиях ночного обстрела09:45
- Волонтеры InformNapalm представили еще одно доказательство наличия российского вооружения на Донбассе (ФОТО)09:34
- Курс НБУ на 10 марта: доллар – 26,91 грн, евро – 28,39 грн09:14
- На КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет на 300 тыс грн (ФОТО, ВИДЕО)09:07
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Блокада Донбасса: кому нужен донецкий уголь и куда его отправляют боевики
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами