Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта - пострадали 6 украинских военных

10.03.2017 07:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта - пострадали 6 украинских военных

В зоне АТО боевики продолжают обстрелы украинских позиций с применением тяжелого вооружения. За минувшие сутки зафиксировано 80 обстрелов. В результате пять военных были ранены, а один травмирован.

Об этом сообщил пресс-центр АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку, Новотроицкое, Водяное, Марьинку, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Лебединскому, СтБоевики арогнатовке, Тарамчуке, Марьинке, Новогригорьевке, Широкиному, Чермалику, Водяному, Гнутовому. В Талаковке работал снайпер.

На Луганском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Крымское, Новоалександровку и Попасную. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской.  

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Невельское, Майорск, Авдеевку, Дачу и Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Опытное, Камянку, Луганское, Пески, Невельское, Авдеевку, Зайцево и Троицкое. Из стрелкового оружия били по Майорску. По Авдеевке и Зайцевому огонь вели снайперы. В Троицком били зенитные установки. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх