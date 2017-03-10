Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта - пострадали 6 украинских военных

10.03.2017 07:09

В зоне АТО боевики продолжают обстрелы украинских позиций с применением тяжелого вооружения. За минувшие сутки зафиксировано 80 обстрелов. В результате пять военных были ранены, а один травмирован.

Об этом сообщил пресс-центр АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку, Новотроицкое, Водяное, Марьинку, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Лебединскому, СтБоевики арогнатовке, Тарамчуке, Марьинке, Новогригорьевке, Широкиному, Чермалику, Водяному, Гнутовому. В Талаковке работал снайпер.

На Луганском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Крымское, Новоалександровку и Попасную. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Невельское, Майорск, Авдеевку, Дачу и Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Опытное, Камянку, Луганское, Пески, Невельское, Авдеевку, Зайцево и Троицкое. Из стрелкового оружия били по Майорску. По Авдеевке и Зайцевому огонь вели снайперы. В Троицком били зенитные установки.