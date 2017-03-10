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Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию
Триста детей - жителей зоны проведения АТО- смогут оздоровиться в Хорватии этим летом, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает "Остров".
Отмечается, что глава указанного министерства Вадим Черныш во время рабочего визита в Республику Хорватия обсудил с заместителем министра по вопросам демографии, семьи, молодежи и социальной политики Республики Хорватия Марией Плетикоса организацию поездки для детей из зоны АТО в оздоровительные учреждения Хорватии летом 2017 года.
Речь идет об отдыхе трехсот детей, проживающих в приближенных к линии соприкосновения районах Донецкой и Луганской областей.
По результатам встречи достигнуты договоренности о сотрудничестве, следствием чего станет реализация данного проекта.
Планируется, что во время пребывания в Хорватии детей будут сопровождать психологи и психиатры из зоны АТО, которые будут осуществлять надзор и лечение заболеваний, связанных с посттравматическим синдромом. Для этого предусмотрен приезд в Хорватию двух групп, которые будут состоять из 16 украинских врачей каждая.
Фото: best-tour.od.ua/
Теги: Донбасс, Хорватия, дети, зоб, оздоровление
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