Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию

10.03.2017 20:42

Триста детей - жителей зоны проведения АТО- смогут оздоровиться в Хорватии этим летом, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает "Остров".



Отмечается, что глава указанного министерства Вадим Черныш во время рабочего визита в Республику Хорватия обсудил с заместителем министра по вопросам демографии, семьи, молодежи и социальной политики Республики Хорватия Марией Плетикоса организацию поездки для детей из зоны АТО в оздоровительные учреждения Хорватии летом 2017 года.



Речь идет об отдыхе трехсот детей, проживающих в приближенных к линии соприкосновения районах Донецкой и Луганской областей.



По результатам встречи достигнуты договоренности о сотрудничестве, следствием чего станет реализация данного проекта.



Планируется, что во время пребывания в Хорватии детей будут сопровождать психологи и психиатры из зоны АТО, которые будут осуществлять надзор и лечение заболеваний, связанных с посттравматическим синдромом. Для этого предусмотрен приезд в Хорватию двух групп, которые будут состоять из 16 украинских врачей каждая.