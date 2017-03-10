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Для переселенцев, работающих в исполнительных органах власти. планируют построить служебное жилье
Четырехэтажные дома для внутренне перемещенных лиц, которые планируют построить в пяти городах Донецкой области будут предназначаться для переселенцев, которые работают в органах исполнительной власти. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления архитектуры Славянского горсовета Александра Пахомова, передает Slavgorod.
О том, что в пяти городах Донецкой области – Краматорске, Мариуполе, Покровске, Бахмуте и Славянске - планируется реализовать проект по строительству жилья для ВПЛ, ранее сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
Подробности о проекте раскрыл исполняющий обязанности начальника управления архитектуры Славянского горсовета Александр Пахомов. Он рассказал, что в данном случае имеется в виду областная программа по созданию фонда служебного жилья для внутренне перемещенных лиц в Донецкой области. Согласно документу, речь идет об исполнительной власти (в целом, в Донецкой области насчитывается 3428 человек).
Из госбюджета на реализацию проекта предполагается потратить 1,2 млрд. грн., из местных бюджетов - 100 млн. грн., 125 миллионов — из других источников. Возможный срок строительства и передачи в эксплуатацию жилых комплексов — 1 октября 2017 года.
По словам Пахомова, для застройки Славянский горсовет предложил земельный участок на бульваре Пасова, в районе воинской части. Проект предполагает возведение четырех 4-этажных домов, где будет насчитываться 96 квартир на 240 жителей. Проект был разработан еще в 2014 году. В прошлом году им заинтересовалась облгосадминистрация, и теперь он вошел в целевую областную программу. Между тем, никакой конкретной информации о сроках начала строительства пока нет.
Фото: slavgorod.com.ua/
Теги: Донбасс, дом, строительство, исполнительная служба, переселенцы
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