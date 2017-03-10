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"Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде

10.03.2017 14:17
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"Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде

В Дружковке состоялся первый матч полуфинальной серии УХЛ между "Донбассом" и "Кривбассом".

В первом периоде дончане имели подавляющее преимущество, однако так и не смогли воплотить его в заброшенные шайбы. Особенно тяжело гостям пришлось при игре в меньшинстве, когда подопечные Сергея Витера на протяжении долгого времени не выпускали соперника из его зоны, бомбардируя ворота Бесхлебного.

Впрочем, "Кривбасс" также провел несколько убедительных минут у ворот хозяев площадки. Опасное большинство гостей на "нет" свели игроки обороны во главе с Богданом Дьяченко.

Решающим стал второй период, в котором "Донбасс" подловил несобранного соперника на первых минутах, забросив две шайбы. В середине 20-минутки игра немного выровнялась, и когда криворожане мыслями были уже в раздевалке, донецкая команда вновь выстрелила дублем.

Третий период прошел в равной борьбе, которая не подарила болельщикам "Альтаира" новых голов. Итоговая победа 4:0 придала "Донбассу" психологической уверенности, перед следующей встречей, а также позволила молодому Богдану Дьяченко оформить первый шатаут в матчах плей-офф.

Донбасс - Кривбасс - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:55, 2:0 Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:01, 3:0 Никифоров (Шафаренко), 37:03, 4:0 Победоносцев (Бондарев), 38:07 

Донбасс: Дьяченко (Люльчук); Кочетков - Захаров - Голденков, Кугут (А) - Сырей; Благой - Шафаренко - Никифоров, Алексюк - Яковлевс; Лялька (А) - Буценко - Бабинец, Петрухно - Победоносцев; Рамазанов - Бондарев (К) - Нименко, Чердак - Григорьев.

Кривбасс: Бесхлебный (Вязовов); Слюсарь - Алексюк - Михиенок, Белоусов - Декало; Попов - Секирко (А) - Савченко, Рябенко (А) - Афансьев; Ворона - Максименко - Свищев, Катрич (К) - Александров; Подгурский - Люльчук - Куцевич, Рубан - Коваленко.



Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, игра, хоккей, победа, команда
 
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