Две недели на закрытие всех отделений "Сбербанка" в Украине - штаб блокады Донбасса выдвинул ультиматум Кабмину

10.03.2017 17:13

Штаб блокады Донбасса поставил ультиматум Кабинету министров с требованием закрыть все отделения "Сбербанка" в Украине из-за обслуживания клиентов по паспортам "ЛДНР". Об этом во время пресс-конференции заявил начальник Штаба блокады Анатолий Виногродский, пишет 112.ua.

"Мы даем две недели вкладчикам "Сбербанка" России на то, чтобы изъяли оттуда средства. Через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине", - заявил Виногродский.

Участники блокады обратились к премьер-министру, министру МВД и генпрокурору с требованием проконтролировать, "чтобы средства из этого банка не ушли в страну-агрессора".

В то же время Виногродский отказался уточнить, каким именно образом будут закрывать отделения банка.

"Мы не рассказываем о тех мероприятиях, которые будем проводить. Есть заявление "Сбербанка", что они будут проводить обслуживание клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР", для нас этого достаточно", - сказал Виногродский.

Напомним, "Сбербанк" России с 7 марта приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР". В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского "Сбербанка" в Украине.

Дочерний банк "Сбербанка" России в Украине - ПАО "Сбербанк" - заявляет, что не обслуживает физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.