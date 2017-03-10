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Горловский "Стирол" не "национализируют", но рабочих обязали купить пакеты "Феникса" и вступить в общественные организации "ДНР"
Как сообщает в facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, руководство ПАО "Концерн Стирол" (г.Горловка, перерегистрирован на подконтрольной Украине территории в г.Черкассы) информировало работников предприятия о том, что "национализации" завода со стороны "ДНР" не произойдет.
Причина - наличие серьезной поддержки в РФ владельца завода (Д.Фирташ). Также персоналу сообщено, что зарплата и далее будет выплачиваться в гривнях, при этом каждый работник завода ежемесячно будет получать дополнительный отпуск сроком в 2 суток для выезда на свободную территорию Украины и получения выплат в банкомате.
Одновременно руководство предприятия сообщило работникам, что им необходимо вступить в "общественные организации ДНР" (например, для молодежи – в "ОО Молодая республика") под угрозой штрафных санкций, также озвучено обязательное требование приобрести стартовые пакеты мобильного оператора "Феникс".
Фото: https://gorlovka.today
Теги: Донецк, Донбасс, гривня, Горловка, зарплата, Стирол, Молодая кровь, национализация
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