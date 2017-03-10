Интернета нет, телефоны молчат - "национализация" "Укртелекома" по-ДНРовски

10.03.2017 07:39

Жители "ДНР" в бешенстве. После громкой "национализации" предприятий ничего кроме ущерба и неприятностей люди не получили. В частности, замолкли стационарные телефоны и пропал интернет от "Укртелекома".

Оккупационные «власти» «ДНР» не могут наладить работу сайтов и баз данных своих «ведомств». Об этом сообщают поклонники «ДНР» в социальных сетях, передает "ДонПресс".

Доступ к страницам прекратился после того, как боевики «национализировали» «Укртелеком».

«Если кто не в курсе, лежат все днргосучреждения»*, — пишут пользователи.

Поклонники боевиков возмущены тем, что они сидят без интернета уже больше недели. Гробовщица Евгения Мартынова, которая считает себя «лидером общественного мнения» «ДНР», написала, что ситуацией тут же воспользовались частные провайдеры, к которым и подключаются бывшие абоненты «Укртелекома». Она недовольна тем, что боевики не запускают связь, невзирая на «радостные репортажи» о том, что это вот-вот будет сделано.

Также многие дончане лишились своих домашних телефонов. По мнению бывшего филолога Мартыновой, они «современным людям и нафиг не впали», но на самом деле многие жители оккупированных территорий (в особенности пожилые люди) лишились важного источника связи со своими близкими.

(Орфография и стилистика авторов цитат полностью сохранены).