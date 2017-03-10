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Кремль запустил "национализацию" в "ЛДНР" в расчете на будущее федеральное устройство Украины - эксперт (ВИДЕО)
Зачем Путину "национализация" предприятий "Л/ДНР", рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Апострофу".
Сейчас в Кремле используют подходящий момент и решили провести так называемую национализацию — она больше ложится в план формирования субъектов федерации для будущего внедрения в Украину. Я немного вижу по-другому ситуацию. В отличие от нашего руководства Путин – политик. У него безальтернатиновсти нет. В политике, если нет плана А, Б, В – ты не политик. В этом плане наш президент проигрывает на 150%. Путин постоянно ищет пути выхода. Он понимает, что толкнуть "Минск" не удается, потому что этот процесс застопорился на вопросе государственной границы. Он понимает, что на давление извне он не может воздействовать. В Сирии переломить ситуацию в свою пользу, чтобы диктовать США какие-либо условия и сесть с ними за стол переговоров хоть с каким-то козырем в руках – не получилось. Лучший друг Эрдоган лишил российскую группировку всего: запрет на провоз через Босфор грузов двойного назначения оставил российские войска в Сирии и топлива, и боеприпасов, и продовольствия и всего остального. Все, что самолетами удается довезти, то и есть. Он понимает, что нужно искать новый способ и находит альтернативу.
Путин решает сделать два субъекта федерации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, сформировать их и затолкать обратно. Первый шаг – легализация документооборота. Причем, обратите внимание, в отличие от Крыма, Абхазии, Осетии, Приднестровья – там выдаются не российские паспорта, а местные. Есть документооборот, а под него формируется правовая база. Местные органы власти уже сформированы, надо их легализовать. Скорее всего, будут проведены какие-то там псевдовыборы. Под то, чтобы эти две власти представляли собой какую-то государственность армия у них вроде как уже есть. Российские войска поменяют шевроны на "ДНР" и "ЛНР" и скажут: вот первый, второй армейский корпуса, о чем мы немножко уже начали забывать. А еще что нужно? Для того, чтобы была экономика – нужна промышленность. И вот они начали делать национализацию. Когда они сформируют эти два субъекта, именно два, "Новороссии" не будет,они скажут: ребята, ваша территория, ваши люди? – забирайте. Почему именно два субъекта? Даже если Украина не захочет менять Конституцию и давать им особый статус, особые права в голосе, формируя федерацию, федерация идет большинством голосов. Украина – одна, а этих субъектов – два. Два против одного: как бы мы не голосовали, эти два голоса будут решающими.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Путин, предприятие, целиакия, ДНР, ЛНР, национализация
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