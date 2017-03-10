- Муженко: план выхода украинских военных из Дебальцево "слили" политики15:24
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"14:59
- "Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)14:49
- В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества14:37
- Горловский "Стирол" не "национализируют", но рабочих обязали купить пакеты "Феникса" и вступить в общественные организации "ДНР"14:29
- "Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде14:17
- Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров13:55
- В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных 13:51
- Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ13:42
- Новой тактикой боевики "ЛДНР" пытаются спровоцировать ВСУ на нарушение режима прекращения огня13:25
Муженко: план выхода украинских военных из Дебальцево "слили" политики
Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что выход украинских войск из Дебальцево усложнили политики, которые пытались влиять на ход операции. Об этом он заявил в интервью газете "День", передает сайт "Новости Донбасса".
"Действительно, была проблема с тем, что некоторые политики или близкие к ним лица пытались влиять на ход операций. Могу сказать, что, например, когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план очень быстро появился на странице в Фейсбук Семена Семенченко (Гришина)... Мне хочется надеяться, что политики делали это не намеренно. Но откуда появился план выхода войск из Дебальцево у Семенченко, мне до сих пор неизвестно", - отметил Муженко.
По словам Муженко, в Дебальцево регулярные части российской армии столкнулись со стойкой, хорошо организованной обороной украинских подразделений, в частности 28-й отдельной горно-пехотной бригады.
"Да, не все смогли устоять... В то же время нам удалось в чрезвычайно сложных условиях сохранить управление войсками, которые находились не только под прямым огневым поражением, но и подверглись бешеному информационному воздействию псевдоэкспертов, которые пытались посеять панику. Благодаря выдержке и четкому выполнению плана операции нам удалось избежать паники, ввести в заблуждение врага и организовать плановый вывод войск на уже защищенные рубежи", - рассказал глава Генштаба.
Фото: https://day.kyiv.ua/
Теги: политика, Донбасс, война, Дебальцево, котельная, Генштаб, Виктор Муженко
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков
- План мероприятий правительства по оккупированному Донбассу: видны ли перспективы освобождения региона?
- Касьянов вспомнил, как мы теряли Дебальцево. И предостерег
- Дебальцевский плацдарм: огневой мешок, подвальная жизнь и героизм (ФОТО)
- Наблюдатель пытается сорвать выборы в округе №52
- Командиры боевиков увольняются и бегут в Россию
- Муженко: план выхода украинских военных из Дебальцево "слили" политики15:24
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"14:59
- "Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)14:49
- В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества14:37
- Горловский "Стирол" не "национализируют", но рабочих обязали купить пакеты "Феникса" и вступить в общественные организации "ДНР"14:29
- "Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде14:17
- Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров13:55
- В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных 13:51
- Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ13:42
- Новой тактикой боевики "ЛДНР" пытаются спровоцировать ВСУ на нарушение режима прекращения огня13:25
- Муженко: план выхода украинских военных из Дебальцево "слили" политики15:24
- Новый радар NASA нашел пропавший восемь лет назад космический аппарат15:10
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"14:59
- "Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)14:49
- В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества14:37
- Горловский "Стирол" не "национализируют", но рабочих обязали купить пакеты "Феникса" и вступить в общественные организации "ДНР"14:29
- "Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде14:17
- Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров13:55
- В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных 13:51
- Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ13:42
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами
- Блокада Донбасса: кому нужен донецкий уголь и куда его отправляют боевики