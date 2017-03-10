Муженко: план выхода украинских военных из Дебальцево "слили" политики

10.03.2017 15:24

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что выход украинских войск из Дебальцево усложнили политики, которые пытались влиять на ход операции. Об этом он заявил в интервью газете "День", передает сайт "Новости Донбасса".



"Действительно, была проблема с тем, что некоторые политики или близкие к ним лица пытались влиять на ход операций. Могу сказать, что, например, когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план очень быстро появился на странице в Фейсбук Семена Семенченко (Гришина)... Мне хочется надеяться, что политики делали это не намеренно. Но откуда появился план выхода войск из Дебальцево у Семенченко, мне до сих пор неизвестно", - отметил Муженко.



По словам Муженко, в Дебальцево регулярные части российской армии столкнулись со стойкой, хорошо организованной обороной украинских подразделений, в частности 28-й отдельной горно-пехотной бригады.



"Да, не все смогли устоять... В то же время нам удалось в чрезвычайно сложных условиях сохранить управление войсками, которые находились не только под прямым огневым поражением, но и подверглись бешеному информационному воздействию псевдоэкспертов, которые пытались посеять панику. Благодаря выдержке и четкому выполнению плана операции нам удалось избежать паники, ввести в заблуждение врага и организовать плановый вывод войск на уже защищенные рубежи", - рассказал глава Генштаба.