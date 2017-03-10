На Донбассе существует угроза химической катастрофы - ООН

10.03.2017 22:43

На востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды. Об этом заявил специальный докладчик ООН по правам человека Баскут Тунджак, сообщает "Центр новостей ООН", передает 112.ua.

По его словам, угроза химической катастрофы нависла над Донбассом из-за непрекращающихся боевых действий. "На Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы. Вооруженные столкновения происходят в городах, в непосредственной близости от этих промышленных предприятий, что создает соответствующие угрозы", - отметил он.



Тунджак напомнил, что 24 февраля было обстреляно здание, в котором хранилось семь тонн хлора. "К счастью, контейнеры с газом не пострадали, но в случае повреждения только одного из них могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 м. А если бы ущерб был больше, то пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 км", - сказал он.



Эксперт ООН призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды, а также отметил, что прилегающие к этой инфраструктуре территории необходимо "демилитаризовать".



Тунджак рекомендовал обеспечить работников служб водоснабжения, в том числе в районах, которые неподконтрольны правительству, соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором. "Тогда эти специалисты смогут не только выжить, но и принять меры, направленные на спасение местных жителей", - пояснил он.

Как отмечается, в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов уже предупреждали о возможности химического заражения на востоке Украины.

Напомним, 24 февраля в результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции было повреждено здание склада хлора и перебит хлоропровод. Информация об эвакуации не поступала. Поставки воды населению осуществлялись почасово из запасов резервуаров.