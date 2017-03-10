На КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет на 300 тыс грн (ФОТО, ВИДЕО)

10.03.2017 09:07

В четверг, 9 марта, пограничники Краматорского отряда предотвратили контрабанду табачных изделий с временно оккупированных территорий, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Мужчина двигался на автомобиле "Мерседес Спринтер". Во время осмотра его машины, которой он следовал из Горловки в Бахмут, пограничный наряд обнаружил 15 тысяч пачек курева в конструктивных особенностях транспортного средства. Сигареты разных марок без акциза были скрыты под обшивкой салона и в нижней нише багажного отделения. Предварительная стоимость найденных табачных изделий достигает 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пограничники передали нарушителя и изъятые сигареты представителям Государственной фискальной службы Украины.