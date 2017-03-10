На КПВВ в зоне АТО скопились огромные автомобильные очереди, "лидирует" "Марьинка"

10.03.2017 10:43

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения антитеррористической операции находилось 705 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 100/100; "Марьинка" – 250/100; "Новотроицкое" – 10/35; "Гнутовое" – 120/10", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что в течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 24,1 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

"Майорское" – 4920 человек и 755 транспортных средств;

"Марьинка" – 5165 человек и 1035 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 5140 человек и 1105 транспортных средств;

"Гнутовое" – 2990 человек и 680 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 4240 человек.

Как сообщалось, в минувшие сутки на КПВВ в зоне АТО была очередь из более 650 автомобилей.