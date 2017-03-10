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На КПВВ в зоне АТО скопились огромные автомобильные очереди, "лидирует" "Марьинка"
Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения антитеррористической операции находилось 705 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 100/100; "Марьинка" – 250/100; "Новотроицкое" – 10/35; "Гнутовое" – 120/10", - сказано в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что в течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 24,1 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:
"Майорское" – 4920 человек и 755 транспортных средств;
"Марьинка" – 5165 человек и 1035 транспортных средств;
"Новотроицкое" – 5140 человек и 1105 транспортных средств;
"Гнутовое" – 2990 человек и 680 транспортных средств;
"Станица Луганская" – 4240 человек.
Как сообщалось, в минувшие сутки на КПВВ в зоне АТО была очередь из более 650 автомобилей.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, очереди, автомобилисты
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