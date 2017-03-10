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Нардеп Савченко побывала на допросе в СБУ по поводу поездки в оккупированный Донецк

10.03.2017 19:33
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Нардеп Савченко побывала на допросе в СБУ по поводу поездки в оккупированный Донецк

Служба безопасности допросила народного депутата Надежду Савченко об обстоятельствах ее поездки на оккупированные территории Донбасса. Об этом журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает "Украинская правда".

"Она пришла на допрос 1 раз, потом его перенесла, и придя на допрос несколько дней назад, она давала показания", - сказал председатель СБУ .

При этом он отметил, что Савченко на допросе сослалась на ст. 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом - ред.).

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли возбуждение производства в отношении Савченко, Грицак ответил: "Следователи собирают материалы, если их будет достаточно для объявления подозрения, то следователи будут действовать по закону".

В то же время глава СБУ подчеркнул, что никакой спецоперации во время поездки Савченко не было, и она эту поездку ни с кем не согласовывала. "Я никогда не поверю, что это произошло без согласования с кураторами из Москвы", - сказал Грицак.


Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, Савик Шустер, поездка, СБУ, допрос, ДНР
 
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