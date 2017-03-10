Ночью боевики вели огонь из минометов, танков, на Луганщине применяли "Грады"

10.03.2017 10:03

Ночь в зоне проведения АТО прошла неспокойно. На всех направлениях применялись минометы. На мариупольском направлении противник применял танки, на луганском – "Грады". За ночь ранены двое военных. Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире "112 Украина".

"На мариупольском направлении боевики использовали танк и 122-мм артиллерию в Марьинке, 120-мм – в Красногоровке, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино и Водяном.

На донецком из 120-мм минометов также обстреливали Невельское, Каменку, Пески – из стрелкового оружия.

Труднее всего было на луганском направлении. Там использовали РСЗО БМ-21 "Град". Выпустили 120 снарядов. Из 152-мм артиллерии выпустили 70 снарядов, 120-мм – 60 снарядов. Также обстреливали из 82-мм минометов. Это все по Крымскому. Из 152-мм артиллерии обстреливали Смоляниновое, из стрелкового – Новоалександровку", - сообщил пресс-офицер.

Пресс-офицер ОТУ "Мариуполь" Александр Киндсфатер в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что на мариупольском направлении боевики продолжают провокации.

"Сегодня по состоянию на 6:00 российские бандиты продолжали вооруженные провокации. Они 7 раз открывали огонь по позициям, в том числе в Марьинке, из танков и минометов калибром 120-мм. Также под огнем минометов калибром 120-мм оказались позиции вокруг Красногоровки. Чтобы остановить врага, украинские военнослужащие 7 раз открывали огонь. Сейчас ситуация находится под контролем ВСУ", - передает Кинсфатер.