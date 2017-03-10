Новой тактикой боевики "ЛДНР" пытаются спровоцировать ВСУ на нарушение режима прекращения огня

10.03.2017 13:25

Командование "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" с начала марта с целью дальнейших провокаций ВСУ на нарушение режима прекращения огня, приняло решение на активное применение тактики "ложных наступлений", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"С этой целью неоднократно отдельные подразделения соединений первого эшелона российско-террористических войск в светлое время суток начинают быстрое выдвижение к передовым позициям. Дойдя до позиций ротных опорных пунктов в развернутых боевых порядках, даже не пытаясь соблюдать элементарные правила маскировки, противник останавливается и занимает позиции; после наступления вечерних сумерек возвращается на исходные рубежи", - пишет он.

Отмечается, что наиболее часто к такой тактике действий оккупанты прибегали в районах населенных пунктов Николаевка, Веселенькое, Калиново, Первомайское, Троицкое, Докучаевск и Еленовка.

Всего за неделю, со 2 по 8 марта, российско-террористические войска "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" существенно увеличили число обстрелов, выпустив более 4500 снарядов и мин по позициям сил АТО и населенным пунктам.



